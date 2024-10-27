В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу 'Шахедами' - детали

Воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов.

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"Шахеды" атаковали Киев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Ночью россияне снова атаковали Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Попко подчеркнул, что почти каждую ночь враг цинично атакует мирный Киев.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены на окраинах города", - написал начальник КГВА. видео дня

По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Попко отметил, ночная атака вражеских дронов еще раз показала, что тактика и цели противника остаются неизменными уже много месяцев подряд:

ночь;

использование ударных беспилотных летательных аппаратов вроде "Shahed"/"Герань", "Гербера", "Пародия" и других;

налет на город БпЛА врага по разным направлениям и высотам;

одиночные атаки дронов, а не многочисленными группами;

за одну атаку по Киеву враг стандартно применяет примерно десяток БПЛА.

"Целями остается гражданская инфраструктура, объекты ПВО, и прежде всего - постоянный, непрерывный террор гражданского населения, чтобы сломать нашу волю к сопротивлению. Но россияне никогда не достигнут своих целей! Несмотря на все трудности, Киев и вся Украина выстоит и мы непременно победим в этой несправедливой войне. Верьте с ВСУ и постоянно поддерживайте наших воинов!", - написал начальник КГВА.

Shahed / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Киеве и области гремели взрывы: работало ПВО. Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.

Также в субботу, 26 октября, на фоне воздушной тревоги в Одессе прозвучали взрывы. Существовала угроза применения баллистики с юга. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.

Ранее представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказывал, что российские ударные БПЛА применяют новые тактики для атак по городам Украины, в частности по столице. Вражеские дроны действуют волнами, где первые волны заставляют наши мобильные группы маневрировать, создавая тем самым "коридоры" для следующих волн.

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