Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

Марина Фурман
27 октября 2024, 08:25
116
Воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов.
В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу 'Шахедами' - детали
"Шахеды" атаковали Киев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Ночью россияне снова атаковали Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Попко подчеркнул, что почти каждую ночь враг цинично атакует мирный Киев.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены на окраинах города", - написал начальник КГВА.

видео дня

По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Попко отметил, ночная атака вражеских дронов еще раз показала, что тактика и цели противника остаются неизменными уже много месяцев подряд:

  • ночь;
  • использование ударных беспилотных летательных аппаратов вроде "Shahed"/"Герань", "Гербера", "Пародия" и других;
  • налет на город БпЛА врага по разным направлениям и высотам;
  • одиночные атаки дронов, а не многочисленными группами;
  • за одну атаку по Киеву враг стандартно применяет примерно десяток БПЛА.

"Целями остается гражданская инфраструктура, объекты ПВО, и прежде всего - постоянный, непрерывный террор гражданского населения, чтобы сломать нашу волю к сопротивлению. Но россияне никогда не достигнут своих целей! Несмотря на все трудности, Киев и вся Украина выстоит и мы непременно победим в этой несправедливой войне. Верьте с ВСУ и постоянно поддерживайте наших воинов!", - написал начальник КГВА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Попко?

Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Киеве и области гремели взрывы: работало ПВО. Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.

Также в субботу, 26 октября, на фоне воздушной тревоги в Одессе прозвучали взрывы. Существовала угроза применения баллистики с юга. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.

Ранее представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказывал, что российские ударные БПЛА применяют новые тактики для атак по городам Украины, в частности по столице. Вражеские дроны действуют волнами, где первые волны заставляют наши мобильные группы маневрировать, создавая тем самым "коридоры" для следующих волн.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине ПВО шахид
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

08:25Украина
Украина подорвала величие России: как футболка Зеленского стала "красной тряпкой" для Москвы

Украина подорвала величие России: как футболка Зеленского стала "красной тряпкой" для Москвы

08:00Мнения
Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

00:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Последние новости

08:50

"Аномальные" дожди отступают: синоптики порадовали прогнозом погоды на 27 октября

08:25

В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

08:00

Украина подорвала величие России: как футболка Зеленского стала "красной тряпкой" для Москвымнение

07:52

В Украине перевели часы: страна перешла на зимнее время - что изменилось

07:29

"Враг оккупировал": РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе - Deep State

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
06:57

Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?мнение

05:06

Украинцам могут не выдать пенсию: кому не придут выплаты

04:30

Какой сегодня праздник 27 октября 2024: почему нельзя давать деньги в долг

03:25

Может ли Украина проиграть войну против России: эксперт дал неожиданный ответ

Реклама
02:56

"Мини Лорак": дочь певицы в короткой юбке залюбовалась собой на камеруВидео

02:23

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

00:13

Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

26 октября, суббота
23:39

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:33

Чуть не лопнула: Лорак попыталась спеть хит Уитни Хьюстон и знатно опозориласьВидео

23:03

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

22:53

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

22:52

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

22:26

В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сиренуВидео

21:21

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

20:24

"Украина вынуждена воевать против КНДР": Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте

Реклама
19:57

Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают "причины"

19:30

В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

19:10

Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?мнение

18:59

В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

18:57

В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возрослоФото

18:56

Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому

18:14

Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

17:56

Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

17:45

В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

17:41

Часть украинцев получит надбавку к пенсии в ноябре: кому и сколько добавят

16:43

КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

16:23

"Угледарский сценарий может повториться": какой город под угрозой оккупации

16:15

Россия уходит в аутсайдеры: саммит БРИКС обнулил все намерения Путина - Подоляк

16:05

В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

15:37

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

15:25

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

15:20

Комбриг 93-й ОМБр раскрыл, что будет победой Украины в войне

15:02

Он призывного возраста: Роднянский рассказал, что делает его сынВидео

14:50

Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикетаВидео

14:48

Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение

Реклама
14:45

"Украинских военных в плен брать не будут": войска РФ получили новый приказ

14:25

Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийстваВидео

14:04

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

14:00

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

13:58

Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверьюВидео

13:47

Как размножать алоэ вера: способ, который работает на 100%Видео

13:12

Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

13:02

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

12:41

В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат

12:24

Как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза оконченаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять