В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке

На Печерске горит многоэтажка / Фото: Андрей Ковалев

В Киеве на Печерске 19 августа произошел пожар в многоквартирном доме по улице Большая Васильковская.

"Пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на последнем этаже 4-этажного жилого дома и распространился на крышу. Сейчас площадь пожара составляет 200 кв. м", — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Отмечается, что в ходе ликвидации были спасены два человека. Также спасатели 15 человек отвели на безопасное расстояние. Борьба с огнем была осложнена деревянными перекрытиями дома, из-за чего огонь быстро распространяется.

К тушению пожара привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей ГСЧС Киева и Киевской службы спасения.

Отметим, на Большой Васильковской начала образовываться пробка из-за подъезда спецтехники и правоохранителей. В частности, возле костела движение перекрыто. На месте происшествия работает полиция и скорая помощь. По последней информации, пострадавших нет.