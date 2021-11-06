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В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

6 ноября 2021, 18:50

Аварийные бригады Киевводоканала работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения.

В Киеве прорвало водопровод, люди остались без воды

Сегодня вечером в столице на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд жилых районов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка;
  • Южная Борщаговка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофания;
  • Голосеево;
  • Батыева Гора;
  • Железнодорожный массив;
  • Александровская Слободка;
  • Соломенский;
  • Первомайский массив;
  • Чоколовка;
  • Отрадный.

Для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут находиться по адресам:

  • улица Зодчих, 60, 60-А;
  • улица Якуба Коласа, 14;
  • Бульвар Кольцова, 17;
  • улица Игната Юры, 1/11;
  • улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

"Аварийные бригады Киевводоканала работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - добавили в КГГА.

Тарифы в Украине

С 1 октября в Украине изменились почти все тарифы на коммунальные услуги.

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Так, цена электроэнергии снизилась для 80% бытовых потребителей и составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

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новости Киева КГГА Киевводоканал масштабная авария
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