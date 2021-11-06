В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

Аварийные бригады Киевводоканала работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения.
Сегодня вечером в столице на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд жилых районов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеево;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив;
- Александровская Слободка;
- Соломенский;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
Для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут находиться по адресам:
- улица Зодчих, 60, 60-А;
- улица Якуба Коласа, 14;
- Бульвар Кольцова, 17;
- улица Игната Юры, 1/11;
- улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
"Аварийные бригады Киевводоканала работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - добавили в КГГА.
Тарифы в Украине
С 1 октября в Украине изменились почти все тарифы на коммунальные услуги.
Так, цена электроэнергии снизилась для 80% бытовых потребителей и составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.
С 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.
Средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.