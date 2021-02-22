Зеленский опроверг фейк росСМИ насчет водоснабжения Крыма

Владимир Зеленский опроверг неправдивую информацию насчет водоснабжения Крыма / УНИАН

Президент Владимир Зеленский утверждает, что распространенная российскими СМИ информация о намерении украинской стороны построить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы вода точно не попала в захваченный РФ Крым, – фейк.

Киев не собирается строить новую дамбу на Северо-Крымском канале, особенно в рамках проекта Большая стройка, рассказал украинский лидер во время форума Украина 30, который в YouTube транслировал канал in time Ukraine.

Глава государства добавил, что иногда росСМИ подкидывают неплохие идеи.

"Пока что не собирались (строить дамбу на Северо-Крымском канале – Ред.). Но читать об этом надо, иногда они подкидывают неплохие идеи", – сказал Зеленский.

Напомним, после захвата Крыма оккупанты не признавали, что без воды с материковой части Украины на полуострове есть проблемы с водоснабжением.

Позже обмелели водохранилища, и крымские "власти" начали вводить серьезные меры, в частности потребителям ограничили подачу воды.

В 2021-м российские власти решили потратить миллиарды рублей на решение проблемы с водой.

Справка. Большая стройка – это национальный проект, в рамках которого в Украине планировали строить и реконструировать объекты инфраструктуры.