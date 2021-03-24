В Киеве разгромлена "заправка Медведчука"

В столице "отличились" члены Нацкорпуса, узнали журналисты.
В Шевченковском районе Киева представители Нацкорпуса разгромили одну из автозаправок из сети АЗС Glusco, которую связывают с главой политсовета Оппозиционной платформы – За жизнь и кумом президента России Владимира Путина – Виктором Медведчуком.
Инцидент произошел на проспекте Победы, 59, сообщил Telegram-канал Klymenko Time и опубликовал видео с места происшествия.
По его данным, представители Нацкорпуса приходили к АЗС, чтобы "блокировать".
"В Киеве просто уничтожили заправку Glusco по адресу просп. Победы, 59. Это пришел Нацкорпус, блокировать…", – говорится на канале.
В Киеве Нацкорпус разгромил АЗС Glusco – опубликовано видео
По сведениям dtp.kiev.ua, обнародованным в Telegram, в Оболонском районе столицы на ул. Иорданской полицейские остановили микроавтобус, в котором ехали представители Нацкорпуса.
"Парней… медленно закрывали в наручники, вскоре приехал кто-то из Национального корпуса и парней немедленно расковали", – отмечается в сообщении.
Точная причина остановки членов Нацкорпуса неизвестна.
- Ранее в программе Гроші появилась информация, что Виктор Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco. Журналисты выяснили, что на заправках этой сети торгуют топливом из России и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
- Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины в феврале решил ввести санкции против Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Ограничительные меры своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский.