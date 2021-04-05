В Киеве решили повременить с отключением отопления

В Киеве продлили отопительный сезон / фото: vlasti.net

Власти Киева решили отложить завершение отопительного сезона из-за похолодания, пишет пресс-служба КГГА в понедельник, 5 апреля.

Ожидалось, что отопление в жилых домах столицы начнут отключать с 5 апреля.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, отключать отопление смогут начать в Киеве не ранее 10 апреля.

Тарифы на электроэнергию в Украине – о чем ранее писал Главред: