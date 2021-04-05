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В Киеве решили повременить с отключением отопления

5 апреля 2021, 19:24
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Согласно прогнозам синоптиков, отключать отопление смогут начать в Киеве не ранее 10 апреля. До этого тепло в дома хотели прекратить подавать 5 апреля.

отопление, отопительный сезон
В Киеве продлили отопительный сезон / фото: vlasti.net

Власти Киева решили отложить завершение отопительного сезона из-за похолодания, пишет пресс-служба КГГА в понедельник, 5 апреля.

Ожидалось, что отопление в жилых домах столицы начнут отключать с 5 апреля.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, отключать отопление смогут начать в Киеве не ранее 10 апреля.

Тарифы на электроэнергию в Украине – о чем ранее писал Главред:

  • Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составит 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
  • Как заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
  • 10 января во многих городах Украины прошли акции из-за роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Украинцы потребовали сохранения тарифов, которые действовали на территории страны до 1 января 2021 года.
  • 12 января стало известно, что в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
  • Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.
новости Киева отопление тарифы на отопление
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