В Киеве снесут "уставшие" хрущевки - какие дома под угрозой

Сейчас разрабатывается программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которым определят начало реконструкции.
В столице запланировали провести реконструкцию устаревшего жилого фонда, который был сооружен еще в 1960-1974-х годах.
"Это кварталы в границах ул. Маршала Гречко, ул. Стеценко, ул. Воскресенской, ул. Перова, ул. Алишера Навои, ул. Попудренко, ул. Гната Хоткевича, ул. Минина, ул. Красноткацкой, Лесного проспекта, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема, ул. Российской, ул. Симферопольской, ул. Ялтинской, ул. Новодарницькой", – сказал в интервью Вечернему Киеву начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий.
По его словам, сейчас разрабатывается программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которым определят начало реконструкции.
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Автор: Екатерина Трохимчук