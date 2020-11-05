В Киеве снесут "уставшие" хрущевки - какие дома под угрозой

В Киеве снесут хрущевки / segodnya.ua

В столице запланировали провести реконструкцию устаревшего жилого фонда, который был сооружен еще в 1960-1974-х годах.

"Это кварталы в границах ул. Маршала Гречко, ул. Стеценко, ул. Воскресенской, ул. Перова, ул. Алишера Навои, ул. Попудренко, ул. Гната Хоткевича, ул. Минина, ул. Красноткацкой, Лесного проспекта, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема, ул. Российской, ул. Симферопольской, ул. Ялтинской, ул. Новодарницькой", – сказал в интервью Вечернему Киеву начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий.

По его словам, сейчас разрабатывается программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которым определят начало реконструкции.