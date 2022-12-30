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В Киеве снова будут отключать свет по графикам - ДТЭК

30 декабря 2022, 12:58
Как говорят энергетики, графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов.
Отключение света
В Киеве снова будет отключать свет по графикам - ДТЭК / коллаж фото УНИАН

В Киеве с 30 декабря начали действовать новые графики стабилизационных отключений электричества. Об этом говорится на официальном telegram-канале ресурсоснабжающей компании "ДТЭК".

Сообщается, что графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов.

Графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
  • Серый цвет на графике: гарантировано не будет света;
  • Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Как говорят сотрудники ДТЭК киевлянам, если их адрес отсутствует в перечне – то немедленно нужно сообщать через сайт, через страницу в Facebook или в колл-центр.

Атака вражеских дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

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