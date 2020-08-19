В Киеве водитель маршрутки проволок пенсионерку по дороге

Инцидент произошел на жилом массиве Виноградарь / Киев Оперативный

В Киеве по причине халатности и невнимательности водителя маршрутки серьезно пострадала пожилая пассажирка.

Об этом сообщает паблик Киев Оперативный.

По словам очевидцев, пожилая женщина выходила из салона маршрутки. И ей зажало руку дверью. Водитель ничего не заметил, тронулся с места, автобус проехал по ноге пенсионерки, а потом еще и протащил пострадавшую несколько метров по проезжей части. Как и в аналогичных случаях, водитель крайне торопился, а потому и пренебрег безопасностью пассажиров.

Инцидент случился в маршрутке № 587 на проспекте Свободы (жилой массив Виноградарь). Водитель остановился только после того, как к маршрутке бросились люди с остановки. 79-летняя пострадавшая отправлена в больницу.

Напомним, ранее мужчина ударил беременную женщину в маршрутке в Одессе. Нападение произошло в 168 городской маршрутке, а пострадавшая получила несколько ударов в лицо.