УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду

12 января 2021, 14:48
Прослушать новость
Остановить

В столице Украины выросли тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Отопление
В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду / УНИАН

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.

Согласно распоряжению, обнародованном на сайте КГГА, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
  • С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

новости Киева отопление горячая вода тарифы на отопление
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в ЕвропуПоявилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал ВашингтонСША ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинениеВзрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населенияВитренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения
Следующий материал

Последние новости

15:24
Вирусолог объяснил, как связана импотенция и перенесенный COVID-19
15:21
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
15:06
Эрдоган пообещал спасти ЕС от последствий Brexit, если тот выполнит его просьбу Видео
15:04
Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию Видео
14:54
Вдохновлялись GTA: стало известно, каким будет мультиплеер Cyberpunk 2077
Реклама
14:49
"Он был великолепен": Илон Маск расписался в уважении к отцу космонавтики Королеву Видео
14:48
В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду Видео
14:46
6 способов улучшить и защитить зрение естественным путем Видео
13:59
Кишечная палочка: симптомы и причины Видео
13:55
В КСУ сделали заявление об отпуске Тупицкого и назвали стоимость отдыха Видео
13:51
Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram: как это сделать
13:37
Снег, гололед и штормовые ветра: кого в Украине ждут синоптические подарки Видео
13:33
Позиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в Киеве Видео
13:12
Медик спрогнозировал, когда вторая волна COVID-19 сойдет на нет Видео
12:55
Ведущий китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене
12:40
Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные Видео
12:27
СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска
12:20
Встреча в нормандском формате: сегодня в Берлине Козак и Ермак обсудят Донбасс Видео
12:19
Студия-создательница невероятной Life is Strange начала работу над 3-ей частью: что известно Видео
12:04
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
Реклама
12:00
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
11:45
Цена на газ в Европе достигла максимума за два года
11:41
Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ вынес очередные приговоры в отношении крымских татар Видео
11:36
Нумеролог предупредила об угрозах последнего лунного дня: от чего отказаться Видео
11:29
Угроза безвизу и ассоциации: как изменятся отношения Украины с Европой мнение
11:06
Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ Видео
10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник Видео
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
Реклама
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять