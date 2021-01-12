В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду

В столице Украины выросли тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.
Согласно распоряжению, обнародованном на сайте КГГА, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.