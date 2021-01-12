В Киеве взлетели тарифы на отопление и горячую воду / УНИАН

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.

Согласно распоряжению, обнародованном на сайте КГГА, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

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