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В консульство РФ во Львове бросили "коктейль Молотова"

24 декабря 2021, 12:35
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Правоохранители разыскивают нападавшего.

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В ограждение консульства России во Львове бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью / УНИАН

В ограду Генерального консульства Российской Федерации во Львове около трех часов ночи бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает полиция Львовской области. Дипломатическое представительство не понесло никаких убытков.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – отмечают в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и пытаются найти того, кто это сделал.

Напомним, общественные активисты требуют закрыть генконсульство России в городе. Они направили обращение о закрытии консульства России во Львове в различные учреждения, пишет "Радио Свобода".

Также накануне депутат от "Голоса" Игорь Шолтис обратился к мэру Андрею Садовому с заявлением, в котором требует признать генеральное консульство России в городе оккупированной и самозахваченной территорией. Он заявил об этом во время пленарного заседания сессии Львовского городского совета.

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