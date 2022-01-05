В Кременчуге захватили больницу: во время "стычек" жестоко избили местного журналиста

В городе произошел захват больницы / kremen.today

В Кременчуге неизвестные, которые захватили помещение центральной районной больницы, избили местного журналиста. Он пытался войти в здание во время выполнения профессиональных обязанностей.

По данным kremen.today, "титушки" избили журналиста Кременчугской городской телерадиокомпании Антона Воробьева.

"Когда Воробьев вместе с оператором, исполняя обязанности журналиста, пытался попасть в захваченное "титушками" помещение, его несколько раз сильно ударили и вытолкали во двор. Нападающих было двое. Журналисту стало плохо, ему вызвали скорую. После осмотра врачами было принято решение о срочной госпитализации Воробьева", - пишет СМИ.

Что происходит в Кременчуге

После закрытия областных психоневрологического и наркологического диспансеров в городе разразился скандал. Пациенты негодуют, так как теперь вынуждены ездить на лечение в Полтаву.

Местные власти в связи с такой реакцией решили создать городские психиатрическую и наркологическую службы и разместить их в помещении Кременчугской ЦРБ.

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Службы должны были заработать с начала 2022 года. Но, по данным СМИ, ее старт блокируют некоторые чиновники.

Также известно, что данные помещения арендовало Каменопотоковское ЦПМСП. Срок договора истек 1 января 2022 года. Его никто не продолжил, а помещение так и не освободили.

Напомним, летом прошлого года двое участников акции протеста в центре Киева, которые прямо посреди улицы жестоко избили журналиста издания Буквы Александра Кужельного. Позже они публично извинились перед ним. В Национальном корпусе сообщили, что нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения пострадавшему.

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