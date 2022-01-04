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"Врачи ничего не делали": под Киевом в новогоднюю ночь скончалась девочка в больнице

4 января 2022, 21:39

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы - причиной смерти 8-летней Аниты стала сердечно-легочная недостаточность.

Ребенок умер в больнице / скриншот

В Киевской области 1 января в больнице скончалась 8-летняя девочка. Родители ребенка обвиняют в халатности медиков Березанской больницы.

Как сообщает ТСН, ребенку стало плохо накануне Нового года - поднялась температура, а после - возникла рвота и потеря сознания.

Уже в больнице состояние ребенка ухудшилось, впрочем, до утра 1 января, ни один врач, по словам родителей, квалифицированной помощи не оказывал.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы - причиной смерти 8-летней Аниты стала сердечно-легочная недостаточность

Девочка скончалась утром - 1 января. О том, что плохо себя чувствует, маме сказала за три дня до того, когда вернулась с прогулки.

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Что случилось с ребенком

Мама рассказывает, что у ребенка поднялась температура, поэтому дала ей жаропонижающие препараты. Температура упала. На следующий день ребенка осмотрел семейный врач. Но уже под вечер 31 декабря – у Аниты снова 38,2. Начала рвать и не смогла сходить в туалет. Ровно в полночь приехала "скорая".

Уже тогда ребенок потерял сознание. Ее доставили в больницу. Вялой и уже без сил двигаться самостоятельно – ее осмотрел дежурный врач Березанской больницы. Диагноз, по словам мамы, ОРВИ. На ночь врач оставил Аниту под капельницей.

"Никто ничего не делал. Никого не было из врачей", - рассказывает женщина.

В первые часы Нового года ребенку стало хуже. Полчаса реанимации, которую проводили уже главные врачи - организм девочки выдержать не смог.

Резкая вирусная инфекция, объясняет врач, стремительно переросла в пневмонию, тотально повредившую сразу две системы - легкие и сердце ребенка.

Что говорят в больнице

По словам медицинского директора Березанской больницы Юрия Войсятинского, в ту ночь дежурили два врача, стаж работы которых 30 лет.

В полиции уже выясняют, что стало причиной смерти девочки. Болезнь, неправильно введенные препараты, халатность врачей.
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Напомним, в пятницу, 22 октября, в Кременчуге Полтавской области в реанимационном отделении умерла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево в детском саду.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали серьезные травмы головы. Медики боролись за спасение девочки, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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