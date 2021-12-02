В Кривом Роге бездомная бабушка сожгла громадную елку у горисполкома

По словам спасателей, 1 декабря загорелась огромная елка в Металлургическом районе Кривого Рога. Пожилая бездомная принесла старое одеяло и подожгла его.
В Кривом Роге (Днепропетровсая область) вспыхнула огромная елка, расположенная недалеко от горсовета. Об этом пожаре сообщает пресс-служба Главка ГСЧС по региону.
По словам спасателей, 1 декабря загорелась огромная елка в Металлургическом районе Кривого Рога.
По словам очевидцев, ее случайно подожгла женщина, которая под ней находилась — она принесла старое одеяло и подожгла его, пытаясь согреться. Огонь перекинулся на дерево и охватил его большую часть.
Бабушка с места пожара скрылась.
"Площадь возгорания составила 10 квадратных метров", — сообщили спасатели.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге Все три легковушки были обнаружены лежащими на боку после действий неизвестного
Автомобили расположились аккуратно, словно в порядке домино. В то же время некоторые из перевернутых автомобилей получили повреждений.
Добавим, что участники инцидента пока неизвестны. Обстоятельства, а также личность Халка устанавливают правоохранители.