В Кропивницком за рулем умер водитель маршрутки

Жена случайно заметила случившееся / Сегодня

В Кропивницком в четверг, 6 января, случилась трагедия. Водитель маршрутного микроавтобуса умер прямо за рулем.

Как сообщает Сегодня, мужчине было 60 лет.

Ему стало плохо во время движения. Он съехал на обочину и врезался дерево.

В этот момент пассажиров в салоне не было. Так как буквально за несколько минут до происшествия. Шофер заметил поломку в транспортном средстве и высадил людей.

ДТП заметили жители ближайшего дома. Они и вызвали полицейских и скорую помощь.

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По словам жены покойного, она случайно увидела маршрутку мужа, возле которой стояли врачи и копы.

Напомним, накануне в Закарпатскойобласти в селе Нижние Ворота в среду, 5 января, прямо на ходу загорелся автобус с полсотней туристов, следовавших рейсом Мукачево-Пилипец.

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