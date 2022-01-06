В Кропивницком за рулем умер водитель маршрутки

Незадолго до этого мужчина заметил неисправность автобуса.
В Кропивницком в четверг, 6 января, случилась трагедия. Водитель маршрутного микроавтобуса умер прямо за рулем.
Как сообщает Сегодня, мужчине было 60 лет.
Ему стало плохо во время движения. Он съехал на обочину и врезался дерево.
В этот момент пассажиров в салоне не было. Так как буквально за несколько минут до происшествия. Шофер заметил поломку в транспортном средстве и высадил людей.
ДТП заметили жители ближайшего дома. Они и вызвали полицейских и скорую помощь.
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По словам жены покойного, она случайно увидела маршрутку мужа, возле которой стояли врачи и копы.
Напомним, накануне в Закарпатскойобласти в селе Нижние Ворота в среду, 5 января, прямо на ходу загорелся автобус с полсотней туристов, следовавших рейсом Мукачево-Пилипец.
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Автор: Ульяна Виноградова