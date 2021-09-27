В крови замученого до смерти польскими копами украинца наркотиков не нашли - СМИ

Дмитрий Никифоренко умер во Вроцлаве после жестого избиения польскими полицейскими / Фото Gazeta Wyborcza

В крови украинца Дмитрия Никифоренко, который умер в польском вытрезвителе после издевательств полицейских, не нашли наркотиков.

Официальная информация об этом должна появиться через несколько дней после того, как обработают окончательный рапорт о причинах смерти гражданина Украины, сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что несмотря на предыдущие заявления полицейских и работников вытрезвителя во Вроцлаве о неадекватности поведения 25-летнего парня, результаты экспертизы исключили наличие в крови украинца следов наркотиков.

Издание также сообщает, что по неизвестным пока что причинам в конце прошлой недели дело о гибели украинца решением Национальной прокуратуры Польши перенесли из окружной прокуратуры города Свидниця в региональную прокуратуру в Щецине на северо-западе Польши. Адвокат семьи Никифоренко выразил удивление этим решением.

К слову, именно Gazeta Wyborcza в начале сентября ошеломила подробностями гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава. Польские журналисты получили запись с камер видеонаблюдения. Наней они увидели, как шестеро копов били и душили Дмитрия. Сейчас двух полицейских уволили, а четырех отстранили от работы.

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Как сообщал Главред, в Украину доставили тело Дмитрия Никифоренко. Это произошло спустя две недели после смерти украинца и стоило примерно четыре тысячи евро. Родители погибшего рассказали, что на лицо Дмитрия было нанесено очень много грима.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше

В июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что полицейские 30 июля в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

Затем, по данным газеты, полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Украинцу прижимали голову к полу коленом, а потом привязали к кровати. Его били, пока не вмешался врач, но в 23:53 Никифоренко умер.

Невеста погибшего Сузанна Водоливова рассказала о последних часах его жизни.

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.