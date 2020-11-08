В Крыму дерзко ответили Киеву по поводу гуманитарных лагерей на границе

Украинские чиновники предлагают воспользоваться услугами, которыми они сами не располагают, заявили на полуострове.
Украинским властям следует в первую очередь заняться ограничением распространения коронавируса у себя в стране, а Крым справится с COVID-19 без помощи Киева, заявил так называемый первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.
"Украинские чиновники предлагают воспользоваться услугами, которыми они сами не располагают. Пусть они сначала разберутся с коронавирусом у себя в стране, где ситуация очень тяжелая и сложная. А мы разберемся сами. Ситуация с коронавирусом у нас стабильная и контролируемая, средств и специалистов достаточно, и помощь со стороны нам не нужна. Если вдруг ситуация обострится, нам окажут помощь субъекты Российской Федерации", – сказал Фикс РИА Новости Крым.
Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на полуострове.
"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью – ред.) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", – сказал Резников в интервью Радіо Свобода.
Добавим, за 7 ноября на территории аннексированного Крыма зарегистрировали 168 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии на полуострове официально зарегистрировали 10 868 случаев заражения.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявили +9397 новых случаев COVID-19. За сутки в Украине злая болезнь убила 138 человек, всего жертвами COVID-19 стали 8450 человек.
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.