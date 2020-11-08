В Крыму дерзко ответили Киеву по поводу гуманитарных лагерей на границе

В Крыму ответили Киеву по поводу гуманитарных лагерей на границе / dpsu.gov.ua

Украинским властям следует в первую очередь заняться ограничением распространения коронавируса у себя в стране, а Крым справится с COVID-19 без помощи Киева, заявил так называемый первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

"Украинские чиновники предлагают воспользоваться услугами, которыми они сами не располагают. Пусть они сначала разберутся с коронавирусом у себя в стране, где ситуация очень тяжелая и сложная. А мы разберемся сами. Ситуация с коронавирусом у нас стабильная и контролируемая, средств и специалистов достаточно, и помощь со стороны нам не нужна. Если вдруг ситуация обострится, нам окажут помощь субъекты Российской Федерации", – сказал Фикс РИА Новости Крым.

Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на полуострове.

"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью – ред.) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", – сказал Резников в интервью Радіо Свобода.

Добавим, за 7 ноября на территории аннексированного Крыма зарегистрировали 168 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии на полуострове официально зарегистрировали 10 868 случаев заражения.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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