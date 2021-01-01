В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан

В Крыму пересох водопад / Фото: Крым.Реалии

В Крыму на склоне горы Базар-Оба в урочище Кызыл-Коба практически полностью пересох водопад Су-Учхан, сейчас только в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода.

"Водопад Су-Учхан - это часть верхнего течения реки Кызылкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кызыл-Коба). В полноводные годы река мощными струями падает с 25-метровой высоты склона горы Базар-Оба. теперь же, из-за отсутствия дождей и снега, Кызылкобинка сильно обмелела", - говорится в сообщении ресурса Крым.Реалии.

Су-Учхан переводится с крымскотатарского языка, как "падающая вода". Водопад является одной из знаковых достопримечательностей ландшафтно-рекреационного парка Урочище Кызыл-Коба. Во время таяния снега или ливневых дождей Су-Учхан, а затем и река Кызылкобинка, направляется вниз по каменистым склонам, образуя водопады поменьше и неглубокие плотины под ними, которые еще называют "ваннами молодости". Однако теперь эта красота природы недоступна посетителям парка.

Читайте такжеВ Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилищеОтметим, около села Заречное Симферопольского района Кызылкобинка сливается с рекой Ангара, образуя, таким образом, самую длинную реку Крыма - Салгыр.

Как известно, в аннексированном Крыму возник критический дефицит пресной воды из-за засухи и прекращения водоснабжения с материковой Украины.

/ Фото: Крым.Реалии

/ Фото: Крым.Реалии

Засуха в Крыму