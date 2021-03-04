В КСУ разгорелась "война" за место отстраненного Тупицкого

Конфликт произошел между Сергеем Головатым и Александром Литвиновым.
В Конституционном суде произошел конфликт между судьями из-за того, что заместитель председателя КСУ Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого в ходе заседания.
Как пишет Укринформ, спор произошел между Головатым и судьей Александром Литвиновым.
В то время, как КСУ рассмотривал дело по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, Головатый сел на место председательствующего.
"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?", - спросил Литвинов.
"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.
"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.
При этом Литвинов настаивал на том, чтобы Головатый освободил место председательствующего.
"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.
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Кризис вокруг Конституционного суда:
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.