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В КСУ разгорелась "война" за место отстраненного Тупицкого

4 марта 2021, 11:59
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Конфликт произошел между Сергеем Головатым и Александром Литвиновым.

Тупицкий
Сергей Головатый (слева) и Александр Тупицкий / УНИАН

В Конституционном суде произошел конфликт между судьями из-за того, что заместитель председателя КСУ Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого в ходе заседания.

Как пишет Укринформ, спор произошел между Головатым и судьей Александром Литвиновым.

В то время, как КСУ рассмотривал дело по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, Головатый сел на место председательствующего.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?", - спросил Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.

"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.

При этом Литвинов настаивал на том, чтобы Головатый освободил место председательствующего.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

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Кризис вокруг Конституционного суда:

  • По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
  • Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
  • Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
  • В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.
КСУ Конституционный Суд Головатый Александр Тупицкий
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