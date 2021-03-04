В КСУ разгорелась "война" за место отстраненного Тупицкого

Сергей Головатый (слева) и Александр Тупицкий / УНИАН

В Конституционном суде произошел конфликт между судьями из-за того, что заместитель председателя КСУ Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого в ходе заседания.

Как пишет Укринформ, спор произошел между Головатым и судьей Александром Литвиновым.

В то время, как КСУ рассмотривал дело по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, Головатый сел на место председательствующего.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?", - спросил Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.

"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.

При этом Литвинов настаивал на том, чтобы Головатый освободил место председательствующего.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

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