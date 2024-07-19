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В Мариуполе россиян отравили арбузами: сколько оккупантов "вывели из строя"

Руслана Заклинская
19 июля 2024, 20:04
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На каждого ликвидированного ядом российского оккупанта есть еще несколько россиян, которые "выведены из строя", рассказал Петр Андрющенко.
В Мариуполе россиян отравили арбузами: сколько оккупантов 'вывели из строя'
В Мариуполе оккупантов отравили арбузами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com, pixabay.com

В оккупированном Мариуполе партизаны провели успешную операцию по ликвидации российских оккупантов. Движение сопротивления отравило арбузами по меньшей мере 12 российских военных, еще около 30 были "выведены из строя" и получают медицинскую помощь. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Марипольское сопротивление - оно имеет очень большую активность на самом деле. Как было с этими арбузами: дошли до того, что путем прямого найма. Наши люди не принимают участие непосредственно в передаче таких опасных "подарков" россиянам, в отличие от прошлого года. Всегда есть люди, которые понаехали из России и хотят заработать. То есть им продается... Операция была проста. Было понятно, что идет закупка арбузов на военной базе. Было понятно, кто будет поставлять эти арбузы. Этим людям по дешевке продали партию арбузов. Она попала и нанесла тот вред, который должна была нанести", - рассказал Андрющенко.

По его словам, на каждого ликвидированного ядом россиянина есть несколько других, которые выжили, но не могут продолжать службу.

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"Два-три на одного умершего, которые просто отравлены. Ну, и вчера россияне сами подтвердили, что кроме этих 12 умерших, еще 7 фактов "вывода из строя" россиян и отправки их в полк "Кобзона", - отметил советник мэра Мариуполя.

Советник мэра подчеркнул, что детали работы движения сопротивления не могут быть полностью раскрыты по соображениям безопасности, по крайней мере пока Мариуполь не деоккупируют.

"Потому что люди там работают и все мечтают о нашей победе", - пояснил Андрющенко.

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Взрывы в Мариуполе - новости по теме

Напомним, 15 июля во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты применили ПВО, вероятно, сбив что-то над городом. После этого россияне подняли авиацию, включая самолеты и вертолеты, в направлении Запорожья и Волновахи.

Также в ночь на 16 июля во временно оккупированном Мариуполе прозвучало по меньшей мере пять взрывов. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что сначала БПЛА обнаружили расположение российских систем ПВО, а затем атаковали их.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины подтвердили, что в ночь на 16 июля нанесли удар по российскому комплексу С-300 во временно оккупированном Мариуполе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал кадры с моментом удара по ПВО россиян.

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