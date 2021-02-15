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В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР

15 февраля 2021, 13:20

В МИД заявили, что были "шокированы" смертью посла Сергея Камышева.

МИД
В МИД прокомментировали смерть посла Украины в Китае / УНИАН

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал обстоятельства смерти посла Украины в Китае Сергея Камышева.

В комментарии Радио Свобода он опроверг заявление экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана о том, что последние полгода послу в Китае Сергею Камышеву поступали угрозы.

"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей", - сказал Николенко.

По его словам, в дипведомстве были "шокированы" смертью посла. Он добавил, что Камышев самоотверженно служил Украине и многое сделал для развития отношений с регионами Азии и Ближнего Востока.

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