В МИД рассказали о провале России в Совбезе ООН

В МИД считают, что Россия в ООН провела пропагандистское мероприятие по Крыму / УНИАН

Россия устроила собрание в ООН по Крыму, чтобы рассказать искаженные факты о ситуации на полуострове.

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, постоянное представительство России в ООН провело пропагандистское мероприятие, которое было посвящено оккупированному Крыму.

"17 марта Постоянное представительство Российской Федерации при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированном Крыму. Мероприятие имело пропагандистскую цель – распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время, факты говорят совсем о другом", – подчеркнули в МИД.

В министерстве пояснили, что озвученная позиция Украины позволила гражданам в Крыму убедиться в неизменной поддержке членов Совета безопасности ООН.

В Министерстве добавили, что "созвав пропагандистской мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя".

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