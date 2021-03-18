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В МИД рассказали о провале России в Совбезе ООН

18 марта 2021, 00:25
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Как заявили в МИД Украины, Россия вновь дискредитировала себя из-за собрания в ООН по Крыму.

МИД Украины
В МИД считают, что Россия в ООН провела пропагандистское мероприятие по Крыму / УНИАН

Россия устроила собрание в ООН по Крыму, чтобы рассказать искаженные факты о ситуации на полуострове.

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, постоянное представительство России в ООН провело пропагандистское мероприятие, которое было посвящено оккупированному Крыму.

"17 марта Постоянное представительство Российской Федерации при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированном Крыму. Мероприятие имело пропагандистскую цель – распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время, факты говорят совсем о другом", – подчеркнули в МИД.

В министерстве пояснили, что озвученная позиция Украины позволила гражданам в Крыму убедиться в неизменной поддержке членов Совета безопасности ООН.

В Министерстве добавили, что "созвав пропагандистской мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя".

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Конфликт России и Украины - о чем ранее сообщал Главред:

  • Во вторник, 23 февраля, в рамках Генассамблеи ООН прошли дебаты по вопросам ситуации на оккупированных районах Донбасса и в аннексированном Крыму.
  • Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица акцентировал внимание на том, что Россия блокирует переговорный процесс по Донбассу в рамках ТКГ и отказывается признавать себя стороной конфликта, прикрываясь посреднической ролью в ходе переговоров.
  • Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что Россия пытается перенести процесс принятия решений по урегулированию российско-украинского конфликта на уровень переговорной контактной группы и вернулась к тактике эскалации вооруженного противостояния в регионе.

ООН МИД Украины аннексия Крыма
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