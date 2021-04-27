В МИД рассказали об эвакуации украинских дипломатов из РФ

Александр Баньков назвал условие эвакуации дипломатов с территории России.
Государственный секретарь МИД Украины Александр Баньков заявил, что сейчас Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации.
По словам Банькова, в отношении них принято достаточно мер безопасности.
Он подчеркнул, что в новейшей истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство во время развития конфликта в Сирии.
"Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой", - рассказал Баньков, передает Главком.
В то же время, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.
"Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - подчеркнул госсекретарь МИД.
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Разрыв дипломатических отношений с Россией - о чем ранее сообщал Главред:
- В августе прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что Киев действует рационально, не назначая своего посла в РФ. Однако Украине нельзя разрывать дипломатические отношения с Россией, так как ограниченная работа дипломатии позволяет Киеву оказывать помощь политическим заключенным, которые незаконно удерживаются на территории российского государства.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 23 апреля сказал, что на данный момент вопрос разрыва дипломатических отношений Киева и Москвы не является актуальным. Однако если Россия прекратит выполнение своих обязательств в виде участия в нормандском формате и минском процессе по Донбассу, Украина может рассмотреть такую возможность.