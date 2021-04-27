В МИД рассказали об эвакуации украинских дипломатов из РФ

Сейчас нет необходимости эвакуировать дипломатов из России / УНИАН

Государственный секретарь МИД Украины Александр Баньков заявил, что сейчас Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации.

По словам Банькова, в отношении них принято достаточно мер безопасности.

Он подчеркнул, что в новейшей истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство во время развития конфликта в Сирии.

"Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой", - рассказал Баньков, передает Главком.

В то же время, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.

"Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - подчеркнул госсекретарь МИД.

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