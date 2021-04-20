В МИД назвали три причины, зачем Путин стянул армию к границам Украины

Россия стягивает армию к украинским границам / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стянула войска к украинской границе для того, чтобы попытаться надавить на нас в вопросах Донбасса.

По его мнению, власти РФ хотят отвлечь внимание россиян от собственных проблем внутри страны.

Как сообщил Кулеба на пресс-конференции, военная эскалация вблизи Украины несет стратегический характер и в планы Кремля явно не входит применять те войска.

По словам главы МИД, на это есть три причины.

"Первая – увеличить давление на Украину и завершить войну на Донбассе на условиях Кремля, без попыток поиска компромисса. Вторая – продемонстрировать Западу, что Россия будет делать все, что ей заблагорассудится, и не будет учитывать требования международного сообщества относительно Алексея Навального, что она будет презирать санкции за вмешательство во внутренние дела третьих стран, за кибератаки и другие преступления", - говорит глава МИД.

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Третья причина, это сугубо внутренняя, считает Кулеба.

"Путин и его правящая партия теряют электоральный рейтинг в результате коррупции и ухудшения качества жизни россиян. Именно поэтому Кремль стремится благодаря военной мобилизации сплотить население вокруг лидера и правящей партии перед будущими парламентскими выборами", - отметил глава МИД.

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