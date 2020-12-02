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В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО

2 декабря 2020, 21:40

По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, Киев хочет более плотного взаимодействия с Альянсом.

НАТО, учения
В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО / УНИАН

Власти Украины рассчитывают на увеличение количества войсковых учений сил НАТО на территории, а также хотят более плотного взаимодействия с Альянсом.

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам онлайн-встречи совета НАТО с участием Украины и Грузии. "Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом, хочет больше учений на своей территории", ‒ сказал дипломат.

Также Кулеба отметил, что власти Украины давно желают получить от Альянса план действий по членству в организации.

К слову, в рамках мероприятия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией и заявил ‒ Киев и Будапешт должны решить конфликт в двустороннем порядке.

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Украина - НАТО - что было ранее:

  • В 2020 году заканчивается срок предыдущей десятилетней стратегии Североатлантического альянса. Теперь в коллективном блоке безопасности занимаются разработкой новой стратегии – НАТО-2030.
  • Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украину рано или поздно ждет интеграция в НАТО. Однако для этого государство должно отказаться от влияния Кремля и "криминальных денег".
НАТО учения Дмитрий Кулеба новости Украины
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