В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО

По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, Киев хочет более плотного взаимодействия с Альянсом.
Власти Украины рассчитывают на увеличение количества войсковых учений сил НАТО на территории, а также хотят более плотного взаимодействия с Альянсом.
Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам онлайн-встречи совета НАТО с участием Украины и Грузии. "Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом, хочет больше учений на своей территории", ‒ сказал дипломат.
Также Кулеба отметил, что власти Украины давно желают получить от Альянса план действий по членству в организации.
К слову, в рамках мероприятия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией и заявил ‒ Киев и Будапешт должны решить конфликт в двустороннем порядке.
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Украина - НАТО - что было ранее:
- В 2020 году заканчивается срок предыдущей десятилетней стратегии Североатлантического альянса. Теперь в коллективном блоке безопасности занимаются разработкой новой стратегии – НАТО-2030.
- Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украину рано или поздно ждет интеграция в НАТО. Однако для этого государство должно отказаться от влияния Кремля и "криминальных денег".