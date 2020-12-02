В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО / УНИАН

Власти Украины рассчитывают на увеличение количества войсковых учений сил НАТО на территории, а также хотят более плотного взаимодействия с Альянсом.

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам онлайн-встречи совета НАТО с участием Украины и Грузии. "Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом, хочет больше учений на своей территории", ‒ сказал дипломат.

Также Кулеба отметил, что власти Украины давно желают получить от Альянса план действий по членству в организации.

К слову, в рамках мероприятия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией и заявил ‒ Киев и Будапешт должны решить конфликт в двустороннем порядке.

Читайте такжеВоенный эксперт озвучил причины развала НАТО

Украина - НАТО - что было ранее: