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В МИД Украины придумали, как сломать газовую монополию России

22 октября 2021, 23:56
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Ключом к решению кризиса безопасности в Европе и построения будущего является соблюдение всеми членами сообщества норм и принципов международного права.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о газовой монополии России / Getty Images

Единственный способ сломать монополию Кремля на поставку газа - требовать полного соответствия духу и букве третьего энергетического пакета ЕС в процессе сертификации оператора Северный поток-2, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Польский институт международных дел.

"В этом контексте мы приветствуем польскую компанию PGNiG с успехом и защищаем его право на участие в сертификации кремлевского проекта. Нашей общей задачей является не допустить сертификации "Северного потока-2", поскольку он не соответствует формальным или материальным требованиям Третьего энергетического пакета ЕС", - заявил он.

Министр добавил, что Украина продолжает бороться за свои права.

"Украинский газовый рынок соответствует европейским правилам, наша страна успешно отделилась и сейчас находится на одной стороне фронта с европейскими партнерами", - заявил Кулеба.

По его словам, ключом к решению кризиса безопасности в Европе и построения будущего является соблюдение всеми членами сообщества норм и принципов международного права, цивилизованных правил партнерских отношений между государствами.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Евросоюзе с начала августа находится в глубоком затяжном кризисе. Цена на газ в Европе стремительно росла и регулярно достигала рекордных показателей. В частности, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива и вовсе достигла отметки в 1924 доллара.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день сказал, что Газпром готов обеспечить дополнительную прокачку газа в Европу на 15%, после чего цена топлива на бирже снизилась до 980 долларов.

По данным на пятницу, 22 октября, цена на газ в Европе на нидерландском хабе TTF составляет чуть более 1000 долларов за тысячу кубометров.

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МИД Украины Северный поток-2 Дмитрий Кулеба новости Украины
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