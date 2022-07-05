В Минобороны раскрыли новую тактику ВСУ против российских оккупантов

В Минобороны рассказали о тактике ВСУ / Генштаб ВСУ

Несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике, бойцам Вооруженных сил Украины удается сдерживать продвижение врага, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как подчеркнула она в комментарии Каналу 24, тактику Вооруженных сил Украины в войне против России уже считают уникальной. Ее изучают за границей.

"Но мы при том, что имеем меньше ресурсов, оказываем мощное сопротивление и наносим огромные потери. И сегодня тактика, по которой воюют ВСУ – это пример для всего мира. Ее сейчас изучают как уникальную", – рассказала собеседница.

Представитель Минобороны напомнила о том, что штурм Луганщины оккупанты РФ бросили половину своих сил, при этом украинские защитники долго держали оборону Северодонецка и Лисичанская и нанесли врагу колоссальные потери.

Она напомнила, что важнейшим итогом является то, что бойцы ВСУ смогли избежать окружения и успешно переместились на другие оборудованные позиции.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали о потерях РФ в Украине: 115 тысяч убитыми и ранеными

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

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