В Минобразования опровергли коррупцию в КНУ имени Шевченко и назвали причину обысков

В Минобразования заявили, что обыски в университете не связаны с коррупцией / Фото: univ.kiev.ua

Следственные действия в красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. Правоохранительные структуры проводили обыски на юридическом факультете с целью проверки образовательного процесса.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире Громадського.

По ее словам, возник определенный запрос, по результатам которого правоохранительные органы провели ряд следственных мероприятий, в ходе которых проверяли организацию образовательного процесса иностранных студентов на юридическом факультете.

"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучении иностранцев на юридическом факультете", - сказала Мандзий.

Напоследок она подчеркнула, что высшие учебные заведения в Украине – это автономные структуры, а всю ответственность за процесс обучения в них несут ректоры.

Напомним, в четверг, 4 июня, в главном корпусе КНУ имени Шевченко сотрудники СБУ и Нацполиции провели ряд обысков. Сообщалось, что мероприятия были связаны с возможным фактом получения неправомерной выгоды в университете.