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В Минообразования объяснили, почему "дистанционка" необязательна для школ в карантин

2 ноября 2020, 17:47

В профильном ведомстве дали ответ на вопрос, как нужно поступать руководству учебных заведений в условиях пандемии Covid-19.

Школа
В Минообразования объяснили, почему "дистанционка" необязательна для школ / УНИАН

Представители украинского Минобразования и науки заявляют ‒ карантин либо другие чрезвычайные обстоятельства в Украине, по причине которых ученики временно не могут посещать учебные заведения, не требуют обязательного перевода таких заведений на дистанционное обучение.

Об этом со ссылкой на письмо-разъяснение ведомства сообщает агентство Интерфакс-Украина. В Минобразования полагают, что обучение в условиях пандемии COVID-19 должно проходить в смешанном формате.

"Карантин и другие чрезвычайные обстоятельства, которые временно делают невозможным посещение учебных заведений, не требуют перевода учащихся на дистанционную форму (и соответствующего сбора заявлений от родителей). По решению педсовета образовательный процесс продолжается с использованием технологий дистанционного обучения на дневной или иной форме получения образования, на которую ученики зачислены. Именно таким образом может быть реализовано "смешанное обучение"", ‒ заявили чиновники.

При этом, как утверждают в Минобразовании, особенно внимательно руководителям учебных заведений нужно организовать дистанционное обучение для лиц с особыми образовательными потребностями (оказывать поддержку со стороны ассистента учителя или ассистента ученика), а также для учеников, которые не имеют доступа к интернету или технических средств обучения (для них следует использовать все современные средства коммуникации).

Дистанционное же обучение, по данным ведомства, не требует сокращения содержания образования и количества часов для его освоения. Обычное обучение происходит одновременно в синхронном и асинхронном режимах (чтобы предотвращать ухудшение здоровья учащихся и учителей).

В министерстве утверждают, что учителям не нужно проводить все уроки непременно синхронно (то бишь онлайн) с использованием видеоинструментов Skype, Zoom. Кроме того, педагоги должны обязательно уделять внимание упражнениям для глаз и осанки учащихся.

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Карантин в учебных заведениях в Украине - что было ранее:

  • В Минобразования заявили, что на данный момент самые высокие шансы вернуться за парты после осенних каникул – у учеников начальной школы. Решение по старшим классам будут принимать в каждом регионе индивидуально. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Украине.
  • Киевские вузы, которые уже сидят на дистанционном обучении, вновь продлили сроки онлайн-обучения. Дистанционка продлится как минимум до 15 ноября.

школы дистанционное образование коронавирус COVID-19
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