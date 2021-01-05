В Минздрав подали заявление о регистрации вакцины Спутник V

В МОЗ поступило заявление о регистрации российской вакцины / Reuters

Акционерное общество Биолек (Харьков) подало в Минздрав заявление на регистрацию российской COVID-вакцины.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО Биолек сообщает, что 31.12.2020 г. на адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено ​​заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированной векторной вакцины для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ НГЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ", - сказано в сообщении пресс-службы компании во вторник, 5 января.

Как пишет Укринформ, от комментариев в компании отказываются, в приемной отвечают, что "руководства нет на месте", а общение со СМИ ограничивается только сообщениями на сайте компании.

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