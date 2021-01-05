В Минздрав подали заявление о регистрации вакцины Спутник V

В харьковской компании от комментариев по этому поводу воздерживаются.
Акционерное общество Биолек (Харьков) подало в Минздрав заявление на регистрацию российской COVID-вакцины.
"В связи с многочисленными запросами администрация АО Биолек сообщает, что 31.12.2020 г. на адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированной векторной вакцины для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ НГЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ", - сказано в сообщении пресс-службы компании во вторник, 5 января.
Как пишет Укринформ, от комментариев в компании отказываются, в приемной отвечают, что "руководства нет на месте", а общение со СМИ ограничивается только сообщениями на сайте компании.
Российская вакцина от коронавируса в Украине - о чем сообщалось ранее:
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- 2 января стало известно, что харьковская компания Биолек 30 декабря 2020 года подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
Автор: Екатерина Трохимчук