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В Минздраве обнародовали правила работы школ на время карантина

7 сентября 2021, 18:36
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Минздрав также выпустил рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников.

Школа
Школа / УНИАН

Сегодня Минздрав обнародовал новые правила обучения в школах на время карантина, который могут ввести в связи с распространением коронавируса. Ответственность за выполнение этих правил возложена на руководителей образовательных учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

Требования к организации образовательного процесса включают в себя:

  • допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту;
  • вход и нахождение в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения;
  • вход в помещения учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учеников 1-4 классов;
  • педагогам рекомендовано использовать в качестве защитных средств щитки;
  • на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами;
  • при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен уйти на самоизоляцию;
  • после каждого урока помещение класса необходимо проветривать не менее 10 минут;
  • при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен одеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу.

Минздрав также выпустил рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников, и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось о том, что школы в Украине, где от коронавируса вакцинированы меньше 80% сотрудников, не будут работать с 1 сентября. Причем речь шла об учебных заведениях как красной, так и оранжевой, желтой и зеленой зон.

Также ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что учебные заведения будут переходить на "дистанционку" в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина. В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

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