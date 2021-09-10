В Минздраве объяснили, как будут работать школы с низкими показателями вакцинации

Работа школ в карантин / УНИАН

В случае отсутствия необходимого количества вакцинированных работников образования, педагогические советы должны переводить такие заведения на дистанционный режим работы, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что работать в таких регионах смогут лишь те школы, где будет вакцинировано более 80% персонала. В то же время, в Минздраве отметили, что за последний месяц число учителей, которые получили первую дозу вакцины, значительно выросло.

Чтобы возобновить работу в очном режиме, школа может дождаться возвращения региона в "зеленую" карантинную зону или же сотрудники учреждения могут пройти добровольную бесплатную вакцинацию от коронавирусной болезни. Учитывая тенденцию, в Минздраве решили немного ослабить требования и считать 80% с учетом тех работников школ, которые получат даже лишь одну дозу вакцины.

"Но понимая, что 80% сейчас достигаются довольно медленно, то в постановлении Кабинета министров мы предполагаем, чтобы работа учебных заведений в "желтой" зоне не ограничивалась при условии наличия у 80% всех работников документов, удостоверяющих вакцинацию хотя бы одной дозой. Потому что мы видим, что количество учителей, которые получили первую дозу вакцины, действительно увеличилось. Мы видим за последний месяц прирост 10-15%", – отметил Кузин в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение. Причиной такого решения местных властей стал высокий показатель заболеваемости коронавирусом и низкий уровень иммунизации педагогов.

Стоит отметить, что в ближайшие недели учебные заведения Сумской области также могут отправиться на дистанционку. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что на карантин закроют учебные заведения, в которых не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины как минимум 80% работников.