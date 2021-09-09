Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

В обычном режиме будут учиться только 15 школ / скриншот

В Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение. В обычном режиме будут работать того 15 учебных заведений в регионе.

Причиной такого решения местных властей стал высокий показатель заболеваемости коронавирусом и низкий уровень иммунизации педагогов, пишет " Украина 24 ".

Как сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук, в обычном режиме будут работать лишь 15 школ на Прикарпатье.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области вакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", — отметила Онищук.

Читайте такжеКарантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всегоСтоит отметить, что в ближайшие недели учебные заведения Сумской области также могут отправиться на дистанционку. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что на карантин закроют учебные заведения, в которых не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины как минимум 80% работников.

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Тем временем в Минздраве обнародовали новые правила обучения в школах на время карантина, которые могут ввести в связи с распространением коронавируса: