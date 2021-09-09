Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

Всему виной высокий показатель заболеваемости коронавирусом и низкий уровень иммунизации педагогов.
В Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение. В обычном режиме будут работать того 15 учебных заведений в регионе.
Причиной такого решения местных властей стал высокий показатель заболеваемости коронавирусом и низкий уровень иммунизации педагогов, пишет "Украина 24".
Как сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук, в обычном режиме будут работать лишь 15 школ на Прикарпатье.
"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области вакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", — отметила Онищук.
Читайте такжеКарантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всегоСтоит отметить, что в ближайшие недели учебные заведения Сумской области также могут отправиться на дистанционку. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что на карантин закроют учебные заведения, в которых не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины как минимум 80% работников.
Тем временем в Минздраве обнародовали новые правила обучения в школах на время карантина, которые могут ввести в связи с распространением коронавируса:
- допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту;
- вход и нахождение в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения;
- вход в помещения учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учеников 1-4 классов;
- педагогам рекомендовано использовать в качестве защитных средств щитки;
- на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами;
- при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен уйти на самоизоляцию;
- после каждого урока помещение класса необходимо проветривать не менее 10 минут.