УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

9 сентября 2021, 10:57
Прослушать новость
Остановить

Всему виной высокий показатель заболеваемости коронавирусом и низкий уровень иммунизации педагогов.

карантин
В обычном режиме будут учиться только 15 школ / скриншот

В Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение. В обычном режиме будут работать того 15 учебных заведений в регионе.

Причиной такого решения местных властей стал высокий показатель заболеваемости коронавирусом и низкий уровень иммунизации педагогов, пишет "Украина 24".

Как сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук, в обычном режиме будут работать лишь 15 школ на Прикарпатье.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области вакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", — отметила Онищук.

Читайте такжеКарантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всегоСтоит отметить, что в ближайшие недели учебные заведения Сумской области также могут отправиться на дистанционку. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что на карантин закроют учебные заведения, в которых не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины как минимум 80% работников.

Реклама

Тем временем в Минздраве обнародовали новые правила обучения в школах на время карантина, которые могут ввести в связи с распространением коронавируса:

  • допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту;
  • вход и нахождение в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения;
  • вход в помещения учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учеников 1-4 классов;
  • педагогам рекомендовано использовать в качестве защитных средств щитки;
  • на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами;
  • при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен уйти на самоизоляцию;
  • после каждого урока помещение класса необходимо проветривать не менее 10 минут.

Автор: Сергей Кущ
viber
дистанционное образование новости Ивано-Франковска карантин новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопаКортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудесаКак нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса Россияне, вы граждане Рейха теперь официальноРоссияне, вы граждане Рейха теперь официально Путин превращается в посмешищеПутин превращается в посмешище Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встречаГороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча

Последние новости

11:15

Кровавая попойка: под Киевом мужчина жестоко зарезал пенсионера-собутыльника

11:12

"Крылатые студенты": в харьковском ВУЗе обнаружили почти сотню летучих мышей (фото)

11:09

С давлением можно справиться с помощью простых трех напитков Видео

11:05

Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях Видео

11:04

Дженнифер Лоуренс беременна первенцем от своего супруга

Реклама
10:57

Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

10:43

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

10:32

"Голосовали бы 300 лет": нардеп Тищенко ошарашил загадочной теорией о монобольшинстве Видео

10:22

Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме Видео

10:19

"На страну не надейдесь": Милованов призвал украинцев массово копить на пенсии

10:11

В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы Видео

09:55

Зеркальная дата 09.09: как загадать желание и изменить жизнь к лучшему Видео

09:23

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео Видео

09:16

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08:35

В Украине произошло землетрясение

08:34

Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен мнение

08:22

Число новых больных COVID-19 в Украине резко пошло вверх: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:01

Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины Видео

07:55

Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

07:31

Сделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане Видео

Реклама
07:05

Талибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог

06:45

Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик Видео

06:24

Отставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять? мнение

06:19

Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини

05:27

Испанский епископ бросил сан ради писательницы эротических романов с сатаническими мотивами Видео

05:15

Как быть в тонусе после 40-ка: шесть действенных советов от профи

04:40

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

03:36

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

03:28

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

03:04

Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

02:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спать с собаками, а не с мужчинами

02:31

В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

02:23

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

02:05

Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео) Видео

01:30

Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача

00:55

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

08 сентября, среда
23:55

Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным Видео

23:39

От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога

23:33

Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

22:57

"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

Реклама
22:50

Намекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссера Видео

21:46

Симптомы Паркинсона: дурнопахнущий признак болезни, который нельзя игнорировать Видео

21:42

"Провокация": Путин впервые лично высказался о саммите "Крымская платформа" Видео

21:11

Экологическая катастрофа: в Сумской области на поля с кукурузой разлилась нефть

21:03

Избиение 2-летнего ребенка под Одессой: в полиции выяснили, кем являются родители бедного мальчика Видео

21:02

Жажда развлечений и плохое настроение: в Киеве мужчина в шутку "заминировал" свой дом

20:22

Туалетная засада: одессит застрял в туалете Днепра, его освобождали специалисты

20:20

В Винницкой области мужчина зверски зарезал подругу, с которой только познакомился

20:14

Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

20:02

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять