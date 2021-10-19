В Минздраве объяснили правила поездок для людей с противопоказанием к вакцинации

Сертификата, подтверждающего противопоказания к прививкам, в Украине нет / Фото Reuters

Новые правила карантина и связанные с этим ограничения в передвижении общественным транспортом поставили в тупик невакцинированных украинцев. В частности, тех, кто не может получить прививку вообще.

В связи с этим, в Минздраве рассказали, как людям с противопоказаниями к вакцинации можно попасть в автобусы и поезда.

В ведомстве отметили, что абсолютные противопоказания к COVID-вакцинации имеют менее 1% людей.

"Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19", - рассказали в МОЗ.

Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИТакже в министерстве подчеркнули, что поскольку постановление №1236 не предусматривает, предъявление украинцами документа о противопоказаниях во время межрегиональных поездок, они могут использовать отрицательные ПЦР-тесты или экспресс-тесты на коронавирус.

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Напомним, в Минздраве удивили жуткой статистикой о вакцинации. Из 27 тыс. 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 тыс. 893, то есть, 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной прививки. Кроме этого, в ведомстве показали страшные фото умерших от коронавируса.

Также ранее завотделения анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталья Матолинец в Facebook написала жуткий пост с мольбой о вакцинации и привела в пример страшную историю многодетной матери, которая из-за коронавируса оказалась в реанимации и медики из последних сил борются за ее жизнь. Также она рассказала о страшной ситуации в реанимации Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.