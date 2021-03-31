В Минздраве перечислили регионы, в которых сработал локдаун / УНИАН

Вводить коронавирусный локдаун по всей Украине на данный момент нет необходимости, поскольку в регионах, которые были отнесены к красной зоне, ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась. Об этом в интервью Громадському заявил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Чиновник сообщил, что на данный момент в Ивано-Франковской области уровень заболеваемости пошел на спад. Аналогичным образом стабилизировалась ситуация с COVID-19 в Закарпатской и Черновицкой областях. Столица Украины также показывает стабилизацию в вопросе заболеваемости коронавирусом.

По словам Ляшко, в Житомирской области фиксируют рост заболеваемости COVID-19, поэтому туда уже вскоре поедет для проведения проверки комиссия.

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