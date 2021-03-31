В Минздраве перечислили регионы, в которых сработал локдаун

О том, в каких регионах Украины жесткие антикоронавирусные меры (прежде всего, карантин) дали нужный результат, рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
Вводить коронавирусный локдаун по всей Украине на данный момент нет необходимости, поскольку в регионах, которые были отнесены к красной зоне, ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась. Об этом в интервью Громадському заявил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
Чиновник сообщил, что на данный момент в Ивано-Франковской области уровень заболеваемости пошел на спад. Аналогичным образом стабилизировалась ситуация с COVID-19 в Закарпатской и Черновицкой областях. Столица Украины также показывает стабилизацию в вопросе заболеваемости коронавирусом.
По словам Ляшко, в Житомирской области фиксируют рост заболеваемости COVID-19, поэтому туда уже вскоре поедет для проведения проверки комиссия.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Украина получила подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от коронавируса от Pfizer/ BioNTech. Препарат привезут в рамках программы COVAX, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине началась третья волна коронавируса, не исключено возвращение к жесткому локдауну. По его словам, локдаун на всей территории Украины введут в случае попадания в красную зону карантина большинства областей.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что тотальный локдаун в Украине на всей территории страны – это крайние меры. Однако если события будут развиваться в рамках негативного сценария, то такие мероприятия могут быть запущены.