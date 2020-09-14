В Минздраве рассказали, в каких регионах сложнее всего ситуация с Covid-19

В каких регионах сложнее всего ситуация с Covid-19 / УНИАН

По состоянию на понедельник, 14 сентября 2020 года, Киев и девятнадцать областей Украины не отвечают критериям, которые необходимы для ослабления коронавирусного карантина.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского Министерства здравоохранения.

Согласно статистике медиков, в шести областях Украины и в Киеве уровень заполняемости больничных коек превысил 50%.

Конкретно загруженность коек в Киеве составляет 50,6%, в Ивано-Франковской области ‒ 54,8%, в Одесской ‒ 66%, в Ривненской ‒ 50,7%, в Тернопольской ‒ 52,9%, в Черкасской и Черновицкой ‒ 56%.

Кроме того, заболеваемость китайским коронавирусом превышает пороговый уровень в Киеве и в 19 областях Украины ‒ Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Напомним, ранее Главред сообщал: