В Минздраве рассказали, в каких регионах сложнее всего ситуация с Covid-19

По данным профильного ведомства, в отдельных частях страны ситуация с людьми, которые больны коронавирусом, крайне сложная.
По состоянию на понедельник, 14 сентября 2020 года, Киев и девятнадцать областей Украины не отвечают критериям, которые необходимы для ослабления коронавирусного карантина.
Об этом сообщается на официальном сайте украинского Министерства здравоохранения.
Согласно статистике медиков, в шести областях Украины и в Киеве уровень заполняемости больничных коек превысил 50%.
Конкретно загруженность коек в Киеве составляет 50,6%, в Ивано-Франковской области ‒ 54,8%, в Одесской ‒ 66%, в Ривненской ‒ 50,7%, в Тернопольской ‒ 52,9%, в Черкасской и Черновицкой ‒ 56%.
Кроме того, заболеваемость китайским коронавирусом превышает пороговый уровень в Киеве и в 19 областях Украины ‒ Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- По состоянию на 11 сентября Киев и 17 областей Украины были не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.
- Журналисты со ссылкой на источники в Кабмине сообщили - в Украине на уровне премьера и президента принято решение о том, что весеннюю ситуацию с возвращением жесткого карантина по причине Covid-19 повторять не будут.