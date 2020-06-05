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Уйдет ли Аваков в отставку: в МВД дали пояснение

5 июня 2020, 07:35

Антон Геращенко заявил, что из-за событий в Кагарлыке и Броварах глава МВД не рассматривает вариант ухода с должности.

Арсен Аваков
Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что за недавние события в Кагарлыке, Броварах и Одессе должно отвечать не руководство Министерства внутренних дел, а руководители полиции в регионах.

Таким образом Геращенко считает, что Арсен Аваков не должен уходить с должности. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы... Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", - заявил Геращенко.

Как сообщал Главред, ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков лаконично прокомментировал сбор подписей в Верховной Раде за свою отставку.

"Глава МВД всегда работает в состоянии, когда кому-то что-то не нравится", ‒ сказал Арсен Аваков в комментарии журналисту Telegram-канала Политика страны. И более детальных объяснений давать не стал.

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