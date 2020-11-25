В Нафтогазе озвучили цену на газ в декабре

В Нафтогазе сообщили, какая будет цена на газ в декабре / УНИАН

Компания Нафтогаз Украины установила цену на природный газ для бытовых клиентов на декабрь 2020 года на уровне 6,33 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости доставки.

Как сообщается на сайте компании, стоимость "голубого топлива" для потребителей в декабре составит 6,33 грн/куб. м.

Уточняется, что в ноябре 2020 года украинцы оплачивали газ по аналогичной цене.

В Нафтогазе напомнили о сохранении цены тарифа "годовой" — 6,45 грн/куб. м.

"Сохранить уровень цен на газ в декабре удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась", — сообщили в компании.

Цены на газ - что было ранее: