В Нафтогазе озвучили цену на газ в декабре

Украинцам обещают фиксированную стоимость.
Компания Нафтогаз Украины установила цену на природный газ для бытовых клиентов на декабрь 2020 года на уровне 6,33 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости доставки.
Как сообщается на сайте компании, стоимость "голубого топлива" для потребителей в декабре составит 6,33 грн/куб. м.
Уточняется, что в ноябре 2020 года украинцы оплачивали газ по аналогичной цене.
В Нафтогазе напомнили о сохранении цены тарифа "годовой" — 6,45 грн/куб. м.
"Сохранить уровень цен на газ в декабре удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась", — сообщили в компании.
Цены на газ - что было ранее:
Нафтогаз повысил цену на "голубое топливо" с 4,7 до 6,33 гривны за кубометр – такая цена на газ действует с 1 ноября 2020.
Нафтогаз Украины повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 гривны за кубометр – это на 24,4% больше сентябрьской стоимости в 4,32 гривны.
Аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива". По его словам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн.