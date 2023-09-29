В Николаеве прогремели взрывы: что известно

В ночь на 29 сентября в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Херсонской и Николаевской областях.
По словам местных жителей, в Николаеве слышали по меньшей мере два мощных взрыва. До этого в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, пишут местные Telegram-каналы.
В сети сообщают о якобы "прилете" двух "Искандеров". Пока местные власти не комментировали ситуацию в городе.
Около пяти утра воздушную тревогу в Николаевской и Херсонской областях отменили.
Как сообщал Главред, вечером 27 сентября российские оккупационные войска ударили ракетой по Николаеву. Враг атаковал объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города.
25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.
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