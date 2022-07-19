В Николаевской области оккупанты убили четверых украинцев ради постановочного сюжета

Оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине / Иллюстрационное Фото УНИАН

В Николаевской области российские оккупанты убили четверых человек ради постановочного сюжета и пытались обвинить в этом украинских военных.

Как сообщило Оперативное командование Юг, захватчики обстреляли жилой дом из миномета на окраине города Снигиревка.

"В Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины", - говорится в сообщении.

Однако оккупанты выдали сами себя. Сразу после обстрела на месте военного преступления РФ появились пропагандистские СМИ. Они мгновенно начали снимать сюжеты и обвиняли в обстрелах ВСУ.

"Подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей", - добавили в Оперативном командовании.

Смотрите новости Николаева онлайн:

Как сообщал Главред, российский оккупант признался сестре, что убивал мирных жителей в Украине. В частности, путинский солдат рассказал, как застрелил женщину, которая, по его словам, была наводчицей. Об этом свидетельствует аудиоперехват его телефонного разговора с сестрой, который был опубликован ГУР Минобороны.

В Черниговской области российские оккупанты выстрелили в голову местному жителю Николаю Куличенко. Но мужчине удалось выжить - пуля прошла навылет. Несмотря на связанные руки он выбрался из могилы, в которой его похоронили путинские солдаты вместе с его двумя братьями.

Другие новости: