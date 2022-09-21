В Новоайдаре прогремел взрыв: над базой оккупантов поднялся столб дыма

В оккупированном Новоайдаре прогремели взрывы на базе оккупантов / скриншот

В оккупированном Новоайдаре Луганской области произошел мощный взрыв на базе российских оккупантов. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На опубликованном видео слышны звуки, напоминающую детонацию боеприпасов. Гайдай рассказал, что взрыв задел склад боекомплекта.

"Курение в неустановленном месте и расположении живой силы россиян", - написал Сергей Гайдай.

После "прилета" над зданием поднялся дым.

В оккупированном Новоайдаре прогремели взрывы на базе оккупантов / скриншот

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии заявили, что ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Новая линия фронта проходит по реке Оскол у административной границы Харьковщины и городом Сватово Луганской области. Там находится линия логистики войск РФ. Британские разведчики сомневаются, что оккупантам удастся удержать позицию.

17 сентября силы обороны Украины освободили два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Диброво и Щурово. Над селами установили украинский флаг.

В Луганской областной военной администрации сообщили, что Россия перенесла так называемые "референдумы" в, дескать, "ЛНР".

Причиной назвали ситуацию на фронте – ВСУ оказывают давление на позиции российских оккупантов.

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