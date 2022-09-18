Коллаборанты из 'ЛНР' не могут убежать в РФ, им грозит мобилизация - Гайдай

В Россию не пускают коллаборантов из ОРДЛО / коллаж Facebook Сергей Гайдай, УНИАН

После того, как украинские военные пошли в мощное контрнаступление, оккупанты и коллаборанты начали быстро собирать вещи и бежать из оккупированных территорий в бой России. Однако коллаборантам из ОРДЛО выехать в "братскую" РФ не получается, потому что на границе им отказывают в пропуске. Мужчин заставляют возвращаться в оккупированные населенные пункты, где захватчики продолжают проводить мобилизацию. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он добавил, что оккупанты бросают на фронт всех мужчин с захваченной Луганщины, которых удается поймать. Местным жителям отключили интернет. Российские военные пытаются распространять фейки о "победах" РФ.

"Принудительная мобилизация на оккупированной территории продолжается: забрали лучших из лучших, потом худших из лучших, сейчас – уже худших из худших. Россияне исключают на территории так называемой "ЛНР" интернет и одновременно рассказывают байки о своих успехах. Мужчин-коллаборантов через границу с РФ не пропускают - они остаются на Луганщине", - отметил Гайдай.

Однако украинская армия продолжает готовиться к деоккупации региона.

"Украинское военное руководство ценит жизнь военных, поэтому не делает поспешных шагов – все операции тщательно планируются. Ждем освобождения Лимана, а уже потом – на заявление Генштаба о начале деоккупации Луганщины", – сказал Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии заявили, что ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Новая линия фронта проходит по реке Оскол у административной границы Харьковщины и городом Сватово Луганской области. Там находится линия логистики войск РФ. Британские разведчики сомневаются, что оккупантам удастся удержать позицию.

17 сентября силы обороны Украины освободили два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Диброво и Щурово. Над селами установили украинский флаг.

В Луганской областной военной администрации сообщили, что Россия перенесла так называемые "референдумы" в, дескать, "ЛНР".

Причиной назвали ситуацию на фронте – ВСУ оказывают давление на позиции российских оккупантов.

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