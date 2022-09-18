Путин провалил все цели в боях: адмирал из Британии спрогнозировал, сколько может продолжаться война

Путин провалил все цели в боях - адмирал из Британии жестко прошелся по диктатору / УНИАН, https://ua.depositphotos.com/

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, начав полномасштабное военное вторжение в Украину. А потом его армия не смогла достичь никаких из заявленных целей. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC.

Военачальник говорит, что Путину не удалось захватить Украину, а вместо ослабления НАТО Путин добился только еще большего усиления Североатлантического союза.

Он подчеркнул успехи украинской армии в последние недели, но отметил, что война может продолжаться еще долго.

"В самом начале мы сказали, что это (вторжение в Украину - Главред) стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям. Он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет. Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден раньше. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция", – говорит Радакин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц в деталях рассказал о переговорах, которые он провел с диктатором Владимиром Путиным.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – заявил политик.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович во время чата на Главреде говорил, что вполне уместны параллели между российским диктатором Путиным и нацистским - Гитлером.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович.

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