В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

Сергей Тветинский не являлся членом оккупационной администрации Херсонщины, однако был тесно с ней связан.

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Пропагандист из РФ Сергей Тветинский подорвался на мине / Фото: УНИАН, novakahovka.city

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области на мине подорвался известный пропагандист, калининградский депутат и адвокат - 61-летний Сергей Тветинский. Он не являлся членом оккупационной администрации Херсонщины, однако был тесно с ней связан.

Гражданин страны-агрессора РФ приехал в захваченный регион в прошлом году, чтобы проповедовать идеи "русского мира". Тветинский был руководителем общественной приёмной партии "Справедливая Россия – За правду" в оккупированной Херсонской области, сообщает Telegram-канал Інформаційний Спротив.

Тветинский входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года. После этого преступник посвятил себя пропаганде и партийной работе во временно оккупированной Херсонской области.

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Подробные обстоятельства подрыва Тветинского на мине неизвестны. Известно лишь, что инцидент произошел в среду, 26 апреля.

По данным СМИ, Тветинский сопровождал груз, собранный Таганрогом для российских оккупантов на фронте.

Сергей Тветинский проповедовал идеи "русского мира" / Фото novakahovka.city

Прокремлевский писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в соцсетчях, что Тветинский был представителем его "гуманитарной миссии" на юге Украины.

Как сообщал Главред, 27 апреля, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области прогремел громкий взрыв.

Позже мэр Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе подорвали коллаборанта. Речь идет о 42-летнем Александре Мищенко. Коллаборант погиб в результате взрыва в подъезде дома, где сработало взрывное устройство. Мищенко скончался в больнице.

Напомним, утром 22 апреля в Мелитополе на воздух взлетел тепловоз с кадыровцами. Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы. После взрыва в небо поднялся большой столб черного дыма.

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