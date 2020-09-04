В Одессе из танкера Delfi вылилось топливо: что случилось с водой

В Одессе из танкера Delfi вылилось топливо / Думская

Из затонувшего в минувшем году танкера Delfi у пляжа Дельфин в Одессе вновь вылилось топливо.

Об этом сообщает руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый на своей странице в социальной сети Facebook.

"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря", ‒ написал он.

По словам Мальованого, возле танкера были замечены пятна и странная пленка (площадью до 70 квадратных метров). Эксперты считают, что к такому положению вещей привели работы по поднятию и стабилизации танкера.

Напомним, танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из одесских пляжей еще в ноябре прошлого года. С тех пор судно постоянно обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля.

Подрядчики заявляют, что судно поднять крайне непросто.

В Администрации морских портов Украины утверждают - подрядчик, с которым работает судовладелец, не может поднять Делфи, поэтому администрация потребовала у владельца танкера передать им право на подъем Delfi за счет судовладельца. Однако в конце августа 2020 года судно удалось поставить на киль.

В начале сентября Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi.