В Одессе света может не быть 2-3 месяца: власти просят горожан по возможности выехать

По возможности местных жителей просят временно выехать за пределы области.

На восстановление энергообъектов Одессы возможно понадобится 2-3 месяца / УНИАН

Из-за российской атаки 10 декабря в Одессе возникла сложная ситуация в энергетической системе. На восстановление может потребоваться несколько месяцев. Об этом сообщает Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА в Facebook.

"Без света осталась Одесса и почти весь Одесский район. По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов ", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что речь идет "не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца". По возможности местных жителей просят временно выехать за пределы области.

"Обращаемся к вам с просьбой, если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно уехать из города Одессы и Одесской области или за ее пределы, то это стоит сделать", - отмечают в Департаменте.

РФ атаковала Одесскую область дронами-камикадзе

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 декабря, нанесли удар дронами-камикадзе по Одесской области. В результате атаки были нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры. Без электроэнергии остаются тысячи потребителей.

"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - проинформировали в ОК "Юг".

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда.

"Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. Вследствие удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", - написал Марченко.

Ранее британская разведка сообщала, что страна-агрессор Российская Федерация могла получить новую партию иранских дронов и поэтому возобновила атаки на Украину. Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнения, сообщили в Минобороны Великобритании.

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