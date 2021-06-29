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В Одесской области маленького мальчика убило током, пока отец отдыхал на озере

29 июня 2021, 21:51
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В настоящий момент полиция открыла срузу три производства, в том числе, устанавливая, почему за мальчиком никто не присматривал.

Ребенок залез в трансформаторную будку и погиб / Национальная полиция

В Одесской области в Измаильском районе погиб пятилетний мальчик, который залез в трансформаторную будку, пишет отдел коммуникации полиции Одесской области.

Правоохранители сообщили, что ребёнок с отцом пошли гулять к озеру. Ребёнок пробрался в трансформаторную будку, которая оказалась открытой, где получил удар током, несовместимый с жизнью.

В настоящий момент полиция открыла сразу три производства, в том числе, устанавливая, почему за мальчиком никто не присматривал, и почему опасный объект не находился под замком.

Ранее Главред писал о том, что в субботу, 19 июня, в Святошинском районе столицы выпал из окна девятого этажа двухлетний ребенок и погиб на месте. Трагедия произошла на улице Феодоры Пушиной, 8.

Пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник сообщила, что в квартире находились мать, дедушка и бабушка.

Одесская область Измаил клиническая смерть мальчики
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