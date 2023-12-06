В оккупированном Донецке прогремели взрывы

После взрывов в городе в небо повалил гигантский столб густого черного дыма.

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Дым в Донецке / Коллаж: Главред, фото: t.me/itsdonetsk

В оккупированном Донецке в среду, 6 декабря, прогремели взрывы. В одном из районов города возникло сильное задымление. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Взрывы услышали в Буденновском и Ленинском районах. Они прозвучали после 15:00. В результате взрывов возник пожар, из разных точек города виден черный дым.

Относительно причин и места возникновения пожара еще нет официальной информации, но видео из сети свидетельствуют о масштабном возгорании.

видео дня

Телеграм-каналы Донецка указывают, что атака произошла на Буденновский район, где сильный взрыв вызвал задымление по всему городу. Также сообщают о попадании в нефтебазу.

Кроме этого, по данным российских телеграмм-каналов, несколько районов Донецка оказались под обстрелом Вооруженных сил Украины. Они также сообщают о пожаре на автозаправочной станции в городе.

Взрывы в Донецке

Напомним, 73 военных РФ были ликвидированы в результате ракетного удара по расположению российских оккупантов в Донецке. Это произошло в районе "Мотель" в субботу, 21 октября. Дополнительно были уничтожены 6 офицеров армии РФ, находившихся на совещании.

Также 7 ноября в центральной части Донецка раздался ракетный удар. Согласно сведениям от издания "РИА Новости", Всего было зафиксировано три-четыре "прилета" в Донецке.

Кроме этого, недавно украинские войска нанесли удара по хранилищу российской техники в Донецке. В результате удара было уничтожено значительное количество трофейной техники, которую россияне захватили на поле боя.

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