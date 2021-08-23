УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

23 августа 2021, 20:17

По статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Ребенок пострадал сразу после рождения / pixabay

В Запорожской области в перинатальном центре новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.

Как сообщили в Национальной полиции, к правоохранителям обратился отец ребенка.

"Полиция установила, что ребенок родился 20 августа путем кесарева сечения и две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате младенец получило ожоги спины I степени и ягодиц II степени. Сейчас состояние ее стабильное", - говорится в сообщении.

Сотрудниц перинатального центра отстранили от выполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения служебного расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Реклама

По статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас проводят досудебное расследование.

Читайте такжеВо Львове женщина оставила возле роддома полуживого младенца

Как сообщал Главред, на Харьковщине дельцы также продавали иностранцам младенцев и делали все это под видом программы суррогатного материнства. Служба безопасности разоблачила незаконную схему.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей. В частности – руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

viber
новости Запорожья
Сейчас вы просматриваете новость «В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупкиФинансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки Приметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Звезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуруЗвезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуру Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из КабулаЭвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула

Последние новости

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

Реклама
19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение по оккупированному Крыму Видео

18:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

17:13

В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному Видео

16:51

Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов Видео

Реклама
16:23

США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ Видео

16:09

День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

16:03

Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

16:03

Пролетая над гнездом Путина: флаг Украины подняли на шарах в небо возле Кремля Видео

16:00

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

15:47

В Кропивницкому флаг на самый высокий флагшток подняла дочь погибшего Героя Украины

15:46

Участники Крымской платформы приняли совместную декларацию: о чем договорились Видео

15:19

"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу Видео

15:18

В Запорожской области школьница лишилась детства и родила ребенка от насильника Видео

15:03

Цена биткоина стремительно ползет вверх после многомесячного спада: как долго это продлится Видео

14:57

На Львовщине открыли самый высокий флагшток области

14:56

"Поставить Россию на место": США сделали заявление на Крымской платформе Видео

14:53

Пока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизни

14:53

В Борисполе туристы падали без сознания из-за задержки рейса Видео

14:30

"Антироссийское мероприятие": у Путина нервно отреагировали на саммит Крымской платформы Видео

14:30

Аденоиды: когда их нужно удалять и в чем опасность Видео

14:14

"Родилась русской": олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от украинского гражданства Видео

13:54

Жесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформы Видео

13:45

Украинская женщина-арбитр показала одному игроку две желтые карточки, но забыла его удалить (видео)

13:42

Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим

Реклама
13:36

80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости Видео

13:12

Туристы на азовском побережье жалуются на интоксикацию тел: что случилось

13:00

Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне Видео

12:48

Украинцы спасли от пожара два населенных пункта в Греции

12:33

"Моя родина": украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник прилетела в Киев

12:27

На Крымской платформе Зеленский выдвинул обвинение Москве и назвал путь деоккупации Видео

12:14

Лучшие фильмы независимой Украины - версия "Главреда" Видео

12:13

Фрукты и овощи: в чем главная разница для здоровья Видео

12:01

"Медузные бомбочки": туристы в Кирилловке устроили жестокое развлечение Видео

11:53

Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять