В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

Ребенок пострадал сразу после рождения / pixabay

В Запорожской области в перинатальном центре новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.

Как сообщили в Национальной полиции, к правоохранителям обратился отец ребенка.

"Полиция установила, что ребенок родился 20 августа путем кесарева сечения и две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате младенец получило ожоги спины I степени и ягодиц II степени. Сейчас состояние ее стабильное", - говорится в сообщении.

Сотрудниц перинатального центра отстранили от выполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения служебного расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

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По статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас проводят досудебное расследование.

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Как сообщал Главред, на Харьковщине дельцы также продавали иностранцам младенцев и делали все это под видом программы суррогатного материнства. Служба безопасности разоблачила незаконную схему.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей. В частности – руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.