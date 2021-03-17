В полиции раскрыли, что рвануло в Боярке

Мужчина, который проживал в Киеве, одолжил деньги своей знакомой, но когда женщина отказалась отдавать долг, решил отомстить ей. Соорудил бомбу.
Мужчина, который проживал в столице, одолжил деньги своей знакомой из Боярки. Когда женщина отказалась возвращать долг, решил ей отомстить. Оборудовал мастерскую и соорудил бомбу. Вызвал такси из Киева в Боярку, взял с собой самодельную взрывчатку и поехал, сообщает полиция.
Когда мужчина вышел из такси, произошел взрыв - к дому знакомой мужчина не дошел пару метров. Погибший - 34-летний уроженец Крыма, который долгое время жило в Киеве.
Взрыв в Боярке - о чем ранее писал Главред:
- Мощный взрыв в Боярке произошел около четырех часов утра 16 марта. СМИ писали, что в результате взрыва погиб мужчина – его тело разорвало, и фрагменты разлетелись на 200-300 метров.
- Взрывом также повреждены четыре автомобиля, линия электропередач и трансформаторная подстанция.
- После инцидента начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. За убийство одного человека в нашей стране могут присудить от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Взрыв в Боярке – в городе, который находится под Киевом, привел к гибели жителя столицы – погиб 35-летний мужчина.
Автор: Екатерина Трохимчук