В полиции раскрыли, что рвануло в Боярке

Полиция поведала подробности взрыва в Боярке / УНИАН

Мужчина, который проживал в столице, одолжил деньги своей знакомой из Боярки. Когда женщина отказалась возвращать долг, решил ей отомстить. Оборудовал мастерскую и соорудил бомбу. Вызвал такси из Киева в Боярку, взял с собой самодельную взрывчатку и поехал, сообщает полиция.

Когда мужчина вышел из такси, произошел взрыв - к дому знакомой мужчина не дошел пару метров. Погибший - 34-летний уроженец Крыма, который долгое время жило в Киеве.

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